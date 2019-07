Equipe de secretários de Natal está em alerta por causa dos estragos das fortes chuvas

Fotos: Andréia Freitas e Marília Rocha A chuva causou estrago por toda a parte, como nessa rua em Candelária.

Ainda na noite de sexta, ele visitou moradores do bairro de Candelária, que reclamaram da areia que invadiu as casas no final do dia por causa de uma obra inacabada de drenagem e pavimentação nas ruas José Francisco de Oliveira, Frei Henrique Coimbra e Paulo Lira.A areia da construção tomou conta da rua e irritou os moradores, que ainda tiveram que enfrentar a falta de energia das 16h até as 22h.Para o secretário de Obras e Viação, Demétrios Torres, ficou destinada a fiscalização e gerenciamento de toda a cidade. Por isso, o titular da Semov não ficou responsável por nenhuma zona específica mas destinou alguns engenheiros para visitar pontos da cidade que merecem atenção urgente.Na manhã deste sábado (17), o engenheiro civil e responsável pelo departamento de obras da Semov, Walter Fernandes, também visitou a obra de drenagem e pavimentação em Candelária. A obra, orçada em R$ 163.640,34, tem como responsável a empresa de Engenharia Dois A.“Entramos em contato hoje (17) com a empresa responsável pela obra para limpar todo o barro que tomou conta da rua e de algumas casas. Eles já foram orientados para dar total apoio aos moradores que foram prejudicados”, reforçou o engenheiro da Semov.O coordenador de obras da Semov lembrou ainda que as pessoas podem entrar em contato com a Prefeitura, caso necessitem de informações ou sintam-se prejudicadas com alguma obra inacabada. O número é 3232 8100/8101.Em menos de 12 horas, choveu 100 mm em Natal. A expectativa da Emparn era de 60 mm para todo o mês de janeiro.