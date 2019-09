Polícia Militar prende dois por porte ilegal de armas e um por tráfico de drogas em Mossoró

Durante o fim de semana, as equipes do segundo Batalhão de Polícia Militar (2º BPM) de Mossoró prenderam três pessoas, sendo duas delas por porte ilegal de arma de fogo e outra por tráfico de entorpecentes. Uma das pessoas detidas com arma havia praticado um assalto minutos antes.A Central de Operações da Polícia Militar (COPOM) registrou a primeira prisão ainda na sexta-feira. Vitor Batista da Silva, de 19 anos, foi preso em flagrante com um revólver calibre 32 e seis munições intactas.No sábado, a Central de Operações da Polícia Militar registrou mais duas prisões em flagrante. Por volta das 9h30, Gilmar Morais de Lima, 19 anos, foi preso no bairro Alto de São Manoel com uma espingarda calibre 12 de fabricação caseira.Já por volta das 18h50 do sábado, policiais da viatura 218, comandada pelo soldado Gomes, suspeitaram de um homem que estava dentro de uma casa abandonada no conjunto Parque das Rosas, bairro Santa Delmira. Com José Marcos Pereira, 48, foram apreendidas oito pedras de crack e R$ 13.Todas as prisões deste fim de semana fazem parte do patrulhamento ostensivo que vem sendo intensificado sob orientação do tenente-coronel Elias Cândido de Araújo durante os últimos meses. “Apesar do reforço direcionado para as praias, o policiamento continua em Tibau”, ressalta.

Fonte: Assessoria de imprensa 2º Batalhão de Polícia Militar de Mossoró