Tita já está em Natal e deve ser anunciado oficialmente

Vasco.com Tita teve uma passagem rápida pelo comando do Vasco

, já está hospedado em um dos hotéis da praia de Ponta Negra, em Natal, devendo se apresentar hoje à tarde e ser anunciado oficialmente como novo técnico rubro.O treinador chegou por volta das 3h desta segunda (9).Mílton Queiroz da Paixão, o Tita, nasceu em 1º de abril de 1958, no Rio de Janeiro. Jogou profissionalmente entre 1977 e 1997 defendendo equipes do Brasil e ainda no México, Itália, Alemanha e Guatemala. Conquistou 29 títulos. Fez parte da seleção brasileira que disputou a Copa do Mundo de 1990, na Itália.Em 1998 fez o curso de treinador do Sindicato dos Treinadores do Rio e da Associação Brasileira de Treinadores. No ano seguinte participou do curso de técnicos da Federação Italiana de Futebol.Em 1999 iniciou carreira como treinador de futebol atuando como estagiário, depois assistente-técnico de Antônio Lopes e Alcir Portela, no Vasco da Gama. Já dirigiu 11 equipes, entre elas o Vasco da Gama (BRA) e o Urawa Reds (JAP), times de destaque em seus respectivos países.Fala espanhol, inglês e italiano, além de português. Atuou como observador técnico do Vasco da Gama no Mundial de Clubes da Fifa (2000) e da seleção do Japão na Copa do Mundo (2006).Nos dois últimos meses de 2006, conduziu o Resende FC a subir para a Segunda Divisão. Sob o comando de Tita, a equipe ficou em terceiro lugar na Terceirona. Em 2007, Tita conduziu o Macaé Esporte pela primeira vez à elite do futebol carioca. No ano passado dirigiu o Vasco da Gama.