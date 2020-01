Capitão de Ouro será lançado nesta terça-feira Livro conta a saga de Filomeno Lopes, que teve duas paixões na vida: ser ourives e militar.

A história biográfica de um homem simples, proveniente de uma das regiões mais primitivas do nordeste brasileiro, interior das matas do Maranhão é a essência do livro “Capitão de Ouro: A Saga de Filomeno Lopes”, escrito por seu filho Belmir Lopes.



A obra que tem como ponto de partida a saída de Filomeno (1894-1984) desse ambiente rústico rumo à grandes centros urbanos em busca do seu destino, será lançada nesta terça-feira (10), na Livraria Siciliano do Midway Mall, às 19h.



No decorrer dos seus 90 anos de trajetória, Filomeno Lopes exerceu com paixão duas profissões: a de ourives e a de militar. De um simples “soldado raso”, chegou ao oficialato, como capitão do Exército Brasileiro. Participou de vários eventos da nação como a Intentona Comunista e a II Guerra Mundial, guarnecendo a costa do Brasil, na praia de Ponta Negra, Natal/RN.



No livro o autor, na condição de filho do protagonista da obra e participante de boa parte desses feitos, mostra um homem guerreiro, a exemplo de grande parte dos nordestinos, que procurou durante toda sua vida compreender melhor o mundo, a vida e o ser humano.



Junto a amigos e familiares desfrutou acontecimentos, ora cheio de aventuras, ora de tragédias. Nesse livro o leitor vai observar o retrato de uma época que faz parte da história e serve de referência para que se percebam as modificações ambientais na evolução do tempo.



Sobre o autor



Belmir Lopes nasceu em Teresina - Piauí, em 02 de fevereiro de 1938. É médico Cirurgião Geral há 30 anos e ultrassonografista. Além disso, é artista plástico autodidata há mais de 45 anos.