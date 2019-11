José Alencar sai da UTI e já conversa normalmente O vice-presidente se recupera de uma cirurgia realizada no dia 25, que demorou 17 horas.

São Paulo - O vice-presidente da República, José Alencar, de 77 anos, saiu nesta segunda-feira (2), às 11h40, da Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo. Alencar foi transferido para a Unidade Crítica Coronariana, onde dará continuidade à recuperação.



O vice-presidente se recupera de uma cirurgia realizada domingo passado (25), que demorou 17 horas, para a retirada de tumores na região do abdômen. De acordo com o último boletim médico, "seu estado geral é de boa evolução, ele alimenta-se por via oral e conversa normalmente".



As equipes que assistem Alencar são coordenadas pelos doutores Paulo Hoff, Roberto Kalil Filho e Ademar Lopes.



* Fonte: Agência Brasil.