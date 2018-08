Sport Club Parnamirim vai jogar no estádio Rei Pelé

O diretor de competições da CBF Virgilio Elísio já confirmou as datas e os locais previstos para os dois jogos de futebol feminino onde as equipes do CESMAC/AL x Sport Club Parnamirim estão envolvidas.



Foi confirmado também o mando de campo. Segundo Virgílio, o critério usado para definir o local da primeira partida é a posição no ranking da CBF das federações. O Rio Grande do Norte é o 12º colocado com 1058 pontos e Alagoas é o 13º com 1048.



O primeiro jogo acontece terça-feira (11) às 18h no estádio Rei Pelé em Maceió na preliminar de CRB x Ceará pela Série B. O jogo da volta será no dia (15) às 15h no Machadão.



As duas equipes já estão classificadas para a segunda fase da Copa do Brasil de Futebol Feminino.