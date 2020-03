Helicóptero Potiguar I passará a fazer voos preventivos diariamente

Fotos: Vlademir Alexandre Potiguar I é um modelo AS 350 B2 de fabricação francesa, monomotor e com capacidade para um piloto e cinco passageiros.

A Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social (Sesed) editou normas para o emprego do helicóptero Potiguar I. Algumas mudanças já foram colocadas em práticas. Outras devem surgir nos próximos meses.A primeira mudança foi a troca no comando do Centro Integrado de Operações Aéreas (Ceiopaer), que controla o equipamento.No final do mês passado, o Centro, que era dirigido por um tenente da Polícia Militar, passou às mãos do delegado de Polícia Civil Egídio Tavares das Chagas."Sempre se teve a ideia de que o Potiguar I era um equipamento da Polícia Militar.Mas, na verdade, nunca foi de exclusividade da PM. O helicóptero é da PM, mas também é da Polícia Civil e do Corpo de Bombeiros. Não importa quem está no comando do Ceiopaer. O que importa é que o helicóptero sirva à segurança pública do Estado", disse o diretor.Egídio Tavares já tem alguns cursos sobre voo de helicóptero e pretende tirar o brevet de piloto nos próximos meses. "Hoje temos dois pilotos, mas ambos são prestadores de serviço, não pertencendo aos quadros da administração pública potiguar.Uma de nossas metas é formar pilotos que sejam servidores públicos do Rio Grande do Norte", declarou.Outra novidade, que deve ocorrer ainda em fevereiro, é a mudança de hangar. "Hoje estamos instalados no hangar do Governo do Estado, que é anexo ao aeroporto Augusto Severo.Para decolar ou pousar, temos que aguardar ordem da torre de controle do aeroporto e, muitas vezes, isso é demorado. Vamos nos mudar em breve para um hangar na Base Aérea de Natal. Com isso poderemos decolar ou pousar com mais agilidade, o que facilita num possível socorrimento, por exemplo", explicou Egídio.Dentro da nova fase do Potiguar I, o equipamento passará a fazer voos diários, de cunho preventivo. "Já estamos fazendo assim durante a Operação Verão, que segue até o término do carnaval. Mas pretendemos continuar com voos diários após essa ação.O helicóptero é um instrumento caro e não pode ser subutilizado".Mesmo admitindo que a manutenção de um helicóptero é cara, Egídio Tavares frisou que ele passa a ser "barato" quando se analisa o custo/benefício."Não são todos os Estados que têm um equipamento desses para ser usado na segurança pública. Isso é um diferencial que nos põe um passo à frente no combate à criminalidade".O Potiguar I é um modelo AS 350 B2 de fabricação francesa, monomotor e com capacidade para um piloto e cinco passageiros. Segundo os especialistas, é uma aeronave de grande flexibilidade e manobrabilidade.Esse helicóptero, em caso de emergência, pousa facilmente na maioria das ruas de Natal, segundo os próprios pilotos.O helicóptero também é ágil. Um voo entre Natal e Mossoró, por exemplo, é feito em cerca de 1 hora e 20 minutos.A autonomia de voo é de aproximadamente 3 horas e 20 minutos.Além dos dois pilotos, a equipe do Ceiopaer é composta por seis tripulantes, divididos entre mecânicos de voo, operadores de equipamentos especiais, médico e enfermeiro de voo, que trabalham das 9h às 17h, mas ficam de prontidão constante para casos de emergência.A estrutura do Ceiopaer é composta, além do helicóptero, de três viaturas para apoio logístico terrestre. Em cada voo, os tripulantes dispõem de dois fuzis - um 556 e um 762 -, além de pistolas.O regimento interno do Ceiopaer foi editado e publicado pelo Secretário de Segurança Pública e Defesa Social (Sesed), Agripino de Oliveira Neto, no final de janeiro.O documento diz que o Centro "tem por finalidade gerenciar o controle, a integração e otimização do emprego em missão dos meios aéreos disponíveis no sistema de defesa social do Rio Grande do Norte, em atividades policiais preventivas, repressivas, salvamento e defesa civil".Entre as atribuições do Ceiopaer estão: realizar tarefas de ação policial; busca e salvamento (SAR); combate a incêndio, e operações aéreas especiais. A tarefa de ação policial é efetuada por meio de policiamento ostensivo e investigativo; ações de inteligência; apoio ao cumprimento de mandado judicial; controle de tumultos, distúrbios e motins; escoltas e transporte de dignitários, presos, valores e cargas.A Busca e Salvamento é efetuada através de missões de busca e resgate terrestre e aquático, evacuação aeromédica e transporte de órgãos. O combate a incêndio é realizado por meio de missões de transporte de pessoal e lançamento de água por meio do bambi bucket. E as operações especiais são as missões de transporte de autoridades, apoio a outras entidades e órgãos governamentais.