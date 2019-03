Eleições do Acern já estão sendo realizadas desde às 9h Paulo Nogueira tenta renovar o mandato; Ricardo Silva concorre na chapa de oposição.

Está sendo realizado hoje (18), das 9h até as 17h, o pleito no estádio do Machadão, para as eleições da Associação dos Cronistas Esportivos do Rio Grande do Norte (ACERN) que irá definir pelos próximos dois anos o seu novo presidente eleito.



Apenas duas chapas foram inscritas nessa eleição para a direção da ACERN. Estarão concorrendo ao cargo, o atual dirigente Paulo Nogueira, e Ricardo Silva, inscrito na chapa de oposição.



Em Mossoró também haverá uma urna especial, para que os filiados da cidade e da região possam ter o direito ao voto. A urna ficará instalada em frente à sede da Rádio Rural, no Centro, das 11h às 15h.