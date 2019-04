Júlio Patriota: ele respira esporte

Fotos: Vlademir Alexandre O primeiro êxito da carreira de Júlio aconteceu quando ele se recuperou de uma paralisia infantil.

O primeiro êxito da carreira de Júlio aconteceu quando ele se recuperou de uma paralisia infantil. Por recomendação médica, o garoto foi encaminhado à natação e ao karatê, esporte que daria mais confiança no dia-a-dia.O professor que é graduado no quinto grau, explicou que sempre foi aluno do professor Juarez Alves (Academia Shotokan e sede da Federação), personalidade que trouxe o karatê para o Rio Grande do Norte, "um dos maiores mestres que o Brasil já conheceu".Porém, em 1989, a academia foi desmembrada com o surgimento do karatê olímpico. Dessa divisão, alguns atletas partiram para a nova modalidade incluindo Patriota, que se afastou do karatê tradicional, priorizando a atividade que surgia por ser mais competitiva e melhor de se treinar.Como atleta, teve uma rápida passagem pelo judô para poder competir nos Jerns. Na época, o karatê ainda não estava entre os esportes disputados nos jogos estudantis. Além do judô, Júlio revela a participação em outro esporte longe do tatame. Influenciado pelo pai, também teve passagem pelo remo.Em poucos anos de trabalho, os irmãos fundaram um dos maiores campeonatos de karatê do Brasil. A Copa Patriota. Júlio explicou que a idéia surgiu de uma brincadeira entre os dois professores. "Eu tinha a minha academia e meu irmão a dele. Nós promovíamos um campeonato entre as escolas e no final fazíamos uma luta", disse.Ao longo do tempo, a competição foi ganhando uma maior dimensão a ponto de chegar em 2008 na 15ª edição somando mais de mil atletas inscritos, com participação de atletas de Seleção Brasileira e internacionais. Júlio disse que a competição é uma das mais antigas do Brasil que carregam o mesmo nome durante mais de dez anos.Como treinador, ele enumera os colégios pelos quais passou, todos com títulos. Entre eles estão o Imaculada Conceição, Contemporâneo, Reis Magos, Crescer, Instituto Brasil, Idéia, Espaço Educação,entre outros. "Eu tenho minha história assinada em alguns pontos", afirma. Somado aos colégios, o treinador também como técnico da Seleção do Estado em 98 e como atleta entre 82 e 83.Um dos grandes momentos que destacou como treinador foi a vitória da atleta Ana Camile em cima da campeã pan-americana. "A competição foi realizada em Brasília e estavam tevês do Brasil todo lá para mostrar mais uma vitória da campeão pan-americana. Ana Camile chegou lá desconhecida e saiu aplaudida do ginásio", lembra.O professor explicou que sempre gostou de formar além de atletas, cidadãos. Júlio detalhou que a preocupação não é apenas de somar resultados e campeonatos.A idéia é ajudar na formação profissional dos esportistas. "Quando vemos um atleta despontando, ele vai além do que a gente espera. Não queremos apenas formar um guerreiro, queremos ajudar na formação profissional dos nossos alunos".