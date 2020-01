Bragantino consegue vitória sobre o Paulista de 3 a 2 Na próxima rodada o Paulista enfrenta a Portuguesa, enquanto que o Bragantino tem o Santo André pela frente.

O Bragantino encerrou uma série de quatro derrotas consecutivas neste sábado (7) ao receber o Paulista, no Estádio Nabi Abi Chedid, pelo Paulistão, e vencer por 3 a 2.



O placar coloca o Massa Bruta com seis pontos, a mesma pontuação do Paulista. As duas equipes buscam melhorar suas situações nas próximas rodadas do Paulistão.



Na estreia do técnico Giba Maniaes, o Paulista foi surpreendido pelo gol de Malaquias, logo no começo do jogo, após receber longo lançamento de Gilvan. Pouco depois, Marcelo Godri aproveitou descuido da defesa do Galo da Japi em cruzamento e aumentou o placar.



O terceiro gol foi de Jhonny, que aproveitou uma falha do goleiro Vágner na saída de bola para marcar, já no segundo tempo. Os gols de Alex Oliveira e Léo encostaram o Paulista no placar, mas o empate não viria.



Na próxima rodada o Paulista enfrenta a Portuguesa, enquanto que o Bragantino tem o Santo André pela frente.



Mirassol empata com o Ituano



Mirassol e Ituano se enfrentaram pelo Campeonato Paulista, no Estádio José Maria de Campos Maia, casa do Leão da Alta Araraquarense. A partida teve um bom nível de disputa e acabou empatada por 1 a 1.



O Mirassol foi à nove pontos, mas está há três jogos sem vencer no Campeonato Paulista. Enquanto isso, o Ituano foi à cinco e melhora um pouco sua situação na tabela.



O primeiro tempo foi disputado e teve vários momentos interessantes. Coube ao Ituano abrir o placar, com Ricardo Xavier, no primeiro tempo. O Mirassol buscou a reação na segunda etapa, com o empate vindo através de Leandro Fonseca. Na sequência, os dois times foram atrás do gol da vitória, sem o conseguir.



Na próxima rodada, o Mirassol recebe um dos líderes do Campeonato Paulista, o Palmeiras. Já o Ituano joga em casa, contra o Botafogo.







Jogos de amanhã



Oeste x Noroeste - 17h

Palmeiras x Santos - 17h

Botafogo x São Paulo - 19h10

Guarani x Ponte Preta - 19h10

Mogi Mirim x Grêmio Barueri -19h10

Guaratinguetá x São Caetano - 19h10