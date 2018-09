Sábado é dia de vacinar cães e gatos

Gabriela Duarte Uma característica da Raiva é a agressividade.

A Secretaria Municipal de Saúde (SMS) realiza neste sábado (15), o Dia D da Campanha de Vacinação Anti-rábica, para cães e gatos a partir de dois meses de idade. A abertura será às 8 horas, no Supermercado Nordestão, da Avenida Salgado Filho.



O Centro de Controle de Zoonose vai disponibilizar mais 87 mil doses de vacinas, distribuídas em 186 postos . O slogan da campanha deste ano é “Não Morra de Raiva! Vacine seu Cão e seu Gato”.



O campanha, que começou em dezembro, já vacinou aproximadamente 4 mil animais, a previsão para a campanha é imunizar 68. 306 cães e 15.860 gatos.



Doença



A raiva é uma doença infecciosa aguda que uma vez instalada é sempre fatal. É causada por um vírus que se alastra pelo sistema nervoso de animais de “sangue quente” domésticos ou selvagens.A transmissão se dá pela saliva do animal contaminado pelo vírus da raiva, através de lesão da pele do novo hospedeiro.



Uma característica da própria doença é o aumento da agressividade, o que facilita o ataque do doente a um novo animal ou ao homem. Os animais doentes apresentam também latido diferente, baba excessiva, dificuldade para beber água e procuram lugares escuros.





Mais informaçãoes com a SMS