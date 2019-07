Ribamar Cavalcante: ele respira esporte

Reprodução Ribamar começou a carreira "como todo menino", jogando pelada nas ruas de Macau com os amigos.

Ribamar começou a carreira "como todo menino", jogando pelada nas ruas de Macau com os amigos. Com o tempo, o futebol ganhou ares mais sérios até que resolveu que seguiria o caminho profissional do futebol. Em 1963 entrou em campo junto com a Seleção de Macau para disputar um amistoso contra o ABC.O talento com a bola rendeu uma tentativa de contrato por parte do ABC. Apesar da oportunidade de vir à Natal atuar profissionalmente por um clube grande, o pai não consentiu que o menino de 17 anos viesse só para a capital. Porém, em 1964, a família se muda para Natal o que tornou inevitável uma contratação quase que imediata do seu primeiro clube profissional.O Globo Esporte Clube, que também era uma fábrica de móveis, assina contrato com Ribamar que passa a jogar ao lado de Talvanes, Zé Ireno, Jácio e Odissé . Dono de uma organização ímpar, até os dias atuais ele guarda os contratos e fichas de convocação de jogos dos quais participou nos clubes. Além do globo, ele soma participação no Santa Cruz, Ferroviário, Atlético, Força e Luz, Racing e, por último, o ABC.Em 1971 recebeu uma nova chance de integrar a equipe profissional do ABC. Um novo convite, dessa vez de José Prudêncio deu a Ribamar a oportunidade de ouro. Apesar de ter feito um grande campeonato, abriu mão do futebol.Mesmo com a paixão pela pelota, ele não escondeu a felicidade em ter passado no concurso para a aeronáutica. "Eu sempre tive a preocupação com o amanhã. Sabia que o futebol não podia me dar o sustento".Então, no ano de 1975 ele encerra a carreira no clube Atlético Potiguar como profissional e passa a se dedicar às atividades das forças armadas "mas não deixei de jogar lá", faz questão de lembrar.Com a aposentadoria dos gramados, Ribamar viu no cargo de supervisor a chance de continuar perto da paixão pelo futebol. Exerceu o cargo no ABC, América, passou quatro anos na Seleção de Juniores do Rio Grande do Norte. Somado a atividade, trabalhou na Federação de Futebol, mais precisamente no Departamento de Árbitro "junto com Capitão Nobre e Rogério Vilar".Gerenciou a Vila Olímpica do ABC nas gestões de Rui Barbosa, Leonardo Arruda e Eudo Laranjeira e, no América, foi o gerente da Pousada do Atleta. Na Fundação de Esportes de Natal (Fenat) desempenhou o cargo de administrador do Castelão (atual Machadão). "A grande dificuldade em administrar o Machadão é que as pessoas não zelam pelo bem público. Para administrar é preciso ter zelo e dedicação pelo que faz. Só isso", aponta.Uma das tristezas que presenciou dentro do futebol aconteceu em 1986, quando trabalhava na Fenat. "Devido a umas chuvas que ocorreram em Natal, o Machadão ficou inundado. Foi uma cena muito triste ver que aquilo estava acontecendo e não podíamos fazer nada a não ser esperar", relembra.Um das alegrias que fez questão de citar foi quando convidado a participar do grupo de interventores que entraram em ação durante problemas administrativos na Federação Norte-rio-grandense de Futebol. Ribamar disse que o trabalho de três meses foi fruto de um passado de muito trabalho a favor do esporte.Outra grande alegria que lembrou foi quando chefiou a delegação do time profissional do América durante uma viagem a São Luis do Maranhão em 1994. A responsabilidade rendeu homenagens ao longo dos anos. Por duas oportunidades recebeu o prêmio de melhor administrador de Natal.Em 1973 recebeu uma homenagem no Machadão ao lado de Alberi (ABC), Élcio (América), Zé Ireno (Ferroviário) e Talvanes (Atlético). Na ocasião foram distribuídos medalhões em reconhecimento aos melhores jogadores eleito pelos jornalistas da época.A passagem como supervisor de muitos clubes deu a Ribamar a chance de ver surgir de perto nomes que marcaram época como Sinha, Carioca, Biro Biro, Eugênio e Baíca. Além deles, Tiê, Alciney, Carlos Mora e Edson Camelinho foram alguns dos nomes que ganharam fama.Recentemente foi chamado novamente para ser o administrador do Machadão."Fiquei muito feliz por ter sido lembrado pela nova administração, mas infelizmente devido a um problema de saúde não pude aceitar. Justifiquei minha decisão ao secretário dizendo que não poderia assumir um compromisso sem que pudesse dar 100% da minha capacidade", confessa.