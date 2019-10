Elequicina Santos A gente espera que Lula cumpra a promessa

Karla Larissa Secretária espera que o PAC do Transporte sai para que o tráfego nas regiões metropolitanas melhore

Nominuto.com

realizou neste mês de novembro uma série sobre o trânsito em Natal. Foram visitados os principais pontos de congestionamentos: avenidas Tomaz Landim, Bernardo Vieira, Prudente de Morais, Salgado Filho e Roberto Freire. Motoristas e pedestres fizeram várias reclamações, que vão desde o grande fluxo de carros de passeio à falta de planejamento.Para comentar esses problemas e informar sobre o que está planejado para tentar amenizar essa situação, o

portal

entrevistou a secretária de Trânsito e Transporte Urbano, Elequicina Santos.Na entrevista, Elequicina declara que a STTU tentou melhorar o tráfego, traçando um planejamento para curto, médio e longo prazo. Ela destaca que algumas mudanças já foram feitas, mas reconhece que ainda há muitos gargalos como na Felizardo Moura, zona Norte, e na Hermes da Fonseca, e revela que há projetos para melhorar a fluidez, mas que implica na retirada de árvores.A secretária também demonstra interesse no cumprimento da promessa do presidente Lula para flexibilização de recursos para implantação do metrô de superfície, assim como fez com o Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) do saneamento, em que vários municípios brasileiros estão sendo contemplados.

Nominuto.com - O portal fez uma série sobre os pontos de congestionamentos em Natal e entre os motoristas a principal reclamação é com relação à falta de planejamento. Diante do crescimento da frota de automóveis de Natal, qual o planejamento que a STTU tem para que as ruas comportem esse tráfego?

Elequicina Santos - Olha, é para o dia de hoje que devemos estar fazendo planejamento, para o futuro e para hoje. Fizemos planejamento a curto, médio e longo prazo. Para curto prazo, dentro da realidade orçamentária da prefeitura, a gente teve que ir atrás de recursos, porque a prefeitura sozinha não tem. O que a gente planejou? A gente viu que a avenida Hermes da Fonseca estava larga para duas faixas e não dava para três, por isso tiramos algumas árvores. Com isso, a gente conseguiu dar uma melhor otimização para ter um tráfego, uma melhor fluidez.Mas, só que nessa questão a gente ficou com um gargalozinho, quando se encerra a Hermes da Fonseca e inicia a Salgado Filho, porque deixam de ter três faixas para terem duas. Um grande problema, que será um projeto para o próximo ano e vamos discutir com a população. Ali tem muitas árvores e vamos ter que tirar praticamente todas para dar continuidade ao corredor até a frente Midway Mall, onde já tem três faixas.

NC – Mas vocês sabem que podem enfrentar problemas com ambientalistas e ainda terão que conseguir autorização dos órgãos ambientais, né? E nesse trecho ainda há reclamação com relação à sincronização dos semáforos.

ES - Muito pelo contrário, eles (motoristas) estão elogiando, dizendo que agora está melhor os sinais. O problema acontece com relação aos carros que ficam no meio do cruzamento (quando o sinal fecha e uns veículos impedem os da via perpendicular de passar) é exatamente no gargalo. A Alexandrino (de Alencar) enquanto não resolver, não vai melhorar, porque ali reduz a velocidade do sincronismo. Enquanto a gente não resolver essa questão das faixas. O gargalo está sendo justamente a Alexandrino com a Hermes da Fonseca.

NC – E esses Veículos Leves sobre Trilhos (VLT), bastante em discussão em Natal, é uma coisa possível de realizar?

ES – Hoje, em várias cidades por aí afora já existe esse tipo de serviço de transporte coletivo. É um metrô de superfície. A longo prazo vai ser metrô, não só para Natal, mas para todas as cidades. Mas, é uma coisa que ainda tem muito para frente, porque envolve muitos recursos.

NC - Então estão muito preliminares as discussões?

ES - Com relação ao metrô sim, mas o de superfície não. Vai melhorar muito para todos. Está tendo todo um estudo para termos, em breve.

NC - A médio prazo? E depende de recursos federais?

ES- São R$ 5 milhões só para fazer o projeto. Desde 2005 que está no BNDES.

NC - Indo para o campo político, teria alguma forma da bancada federal, o poder executivo, diante dessa parceria com o governo federal com o estadual, agilizar a liberação desses recursos?

ES - Com relação ao BNDES não tem tanto isso, porque tem uma fila. O Banco Central tem um valor para recurso. Então só tem dinheiro quando o da frente pagou. Tem um valor para empréstimos que só é liberado quando alguém do empréstimo anterior pagou, então é um negócio que vai demorar muito. A gente espera que Lula (presidente da República) flexibilize como flexibilizou com o saneamento básico. Como é que Natal conseguiu esse monte de recursos para saneamento? Foi com o PAC (Programa de Aceleração do Crescimento). Então a gente espera que ele (Lula) cumpra essa promessa.

NM- Existe algum parlamentar que abraçou essa causa?

ES- O nosso prefeito vem todo tempo, juntamente com nossos parlamentares da bancada, batalhado para que isso aconteça.

NC - Em outros setores, a gente tem notado que o trabalho de parlamentares tem influenciado na vinda de recursos em certas áreas necessárias, de alguns ministérios. Há necessidade de abraçar mais essa área? Ainda não está a contento?

ES – (risos) Aí vocês vão para a área política. Não estou no dia a dia dessa área. O que eu acho é que todos eles têm que se envolver e persistirem para buscarem recursos. Para esse projeto do VLT, só para comprar os equipamentos a CBTU fez estimativa de um investimento de R$ 168 milhões. Então isso já está tendo envolvimento dos parlamentares, saindo o PAC para o transporte. Para que esses recursos venham para o VLT.

NC – Mas, insistindo, que outras obras estão previstas a curto prazo?

ES – A Bernardo Vieira tem um gargalo, que é a Felizardo Moura, que está dentro desse pacote de recursos do BNDES. E alguns milhões que conseguimos do pró-transporte, que é para curto prazo. O Governo do Estado buscou os recursos e agora a Prefeitura vai executar. Vai ter toda essa melhoria na Zona Norte, desde a avenida Conselheiro Tristão Moura até a BR 101, que vai ser duplicada igual à Bernardo Vieira, com faixa exclusiva de ônibus. Com isso melhora a redistribuição, isso a curto prazo.São obras para dois anos. Como houve atrasos de seis meses, que já era para ter começado há mais tempo, então a gente acha que chegue até três anos. Mas, já começou o canteiro de obras do viaduto da Avenida Fronteiras com o rio Doce.

NC – E para longo prazo?

ES - A longo prazo vai depender do plano de mobilidade que vai nortear os próximos investimentos da Prefeitura do Natal para o transporte, que estará sendo feito em 2008.

NC - Em um dos pontos visitados, na Zona Norte, a reportagem constatou que atravessar a ponte de Igapó de bicicleta leva a metade do tempo do que de carro ou ônibus. A principal reclamação é sobre a falta de transporte público. A senhora acha que a solução será mesmo a Ponte Forte-Redinha ou é necessário desenvolver uma política de transporte público? Isso já vem sendo feito?

ES - Com certeza, por isso esse plano de mobilidade que a gente vai fazer, vai ter pesquisa de origem e destino, também vai ver o número de passageiros e a quantidade de ônibus que precisa para ali. Então, todas essas pesquisas serão feitas para traçar um novo itinerário, isso com a consulta da população.

NM – Então vocês reconhecem que hoje a quantidade de veículos de massa é inferior à necessidade? E não tem noção de quanto é esse déficit?

ES - Temos noção, mas não temos os dados precisos. Tem áreas que possam ter ônibus demais e outras que não. Às vezes, vemos quatro, cinco ônibus saindo da Ribeira vazios, onde dependendo do planejamento que tiver, seria necessário ficar um ou dois ônibus para levar esses passageiros. Ver qual o peso, quantos ônibus vai precisar para ali

NM- E quanto ao fluxo de carros, a Ponte Forte-Redinha vai resolver?

ES- Nossos técnicos da área estimam que 15 milhões de veículos devem passar pela ponte, ou seja, 30% da frota.

NM- Uma reclamação com relação as linhas da Ponte Forte-Redinha foi a Redinha ter ficado de fora.

ES- É uma falha. A STTU não esqueceu, a gente estava apenas esperando ver a quantidade de ônibus. Hoje tem Redinha-Ribeira, teria que ver quantos ônibus teria que tirar, mas resolvemos jogar nessas novas linhas. Mas por enquanto uma dessas linhas vai passar por lá.

NM- Recentemente, a STTU fez mudanças no planejamento de trânsito de algumas das principais vias. Uma especial, na Bernardo Vieira, tem provocado muita polêmica e reclamação por parte dos motoristas e pedestres. Quais as mudanças que essa obra deve trazer quando concluída?

ES- A principal é a melhoria do transporte de massa. Quem vai ganhar com isso é o usuário de transporte coletivo porque ele não vai competir com o transporte individual. Só vai ter problema quando tiver acidente entre ônibus. Então ele vai estar independente dos outros carros, carroça, e com isso, o tempo de viagem que ele gastava vai diminuir sensivelmente. Também vai melhorar a fluidez e a capacidade da via para o transporte individual.

NM- Por que a faixa especial para ônibus foi colocada na faixa central e não na direita como é normalmente?

ES- Ela é no meio para permitir que seja indo e voltando numa faixa só, até por uma questão do comércio. Se fosse do lado direito os carros ficariam impedidos de acessar as lojas. Teria que proibir totalmente a entrada nos comércios. Na hora que se coloca no meio, diminui esses atritos com o comércio.

NM- Outra reclamação, o tempo de demora da obra. O cronograma já está atrasado?

ES- Infelizmente, determinadas coisas não saem na hora que a gente quer que saia, teve atrasos com relação a recursos e outro foi com relação a parte semafórica que foi feita dentro da licitação da obra só que foi detectado depois pela Caixa Econômica que não poderia ficar dentro da licitação.Então a gente teve que tirar e fazer outra licitação. Estávamos fazendo uma previsão para dezembro e a gente está torcendo para que não haja nenhum problema na licitação. Se tudo o ocorrer tudo bem, o cara terá 45 dias para colocar os semáforos. Essa é a ultima etapa.

NM- Na melhor das perspectivas, então, fica concluído quando?

ES- A gente espera que seja no final de dezembro. Com a melhor das expectativas.