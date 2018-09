Nominuto Energia estréia nesta sexta-feira (14)

Canal do Nominuto.com irá oferecer uma cobertura especializada sobre a produção energética do RN.

estréia nesta sexta-feira (14) um novo conteúdo. O Nominuto Energia irá oferecer uma cobertura especializada sobre a produção energética do Rio Grande do Norte, informando aos internautas sobre os impactos sócio-econômicos gerados pela atividade e sobre as iniciativas sociais, culturais e ambientais promovidas com recursos oriundos da produção energética.O canal é uma parceria do

com a Petrobras e será atualizado diariamente com notícias sobre energias tradicionais, renováveis, biocombustíveis, tecnologia, pesquisas, projetos ambientais e sociais.A versão impressa do canal será o Naenergia, nova seção do Nasemana que começará a partir deste sábado (15).