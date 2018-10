Operação Lord: maconha apreendida é avaliada em R$ 70 mil e renderia até R$ 130 mil

David Freire Droga vinha escondida dentro de malas para viagem.

Durante coletiva realizada na tarde desta quinta-feira (20), com a presença do secretário Estadual da Segurança Pública, Agripino Oliveira Neto; o delegado geral de Polícia Civil, Ben-Hur Cirino de Medeiros; o comandante geral da Polícia Militar, coronel Marcondes Rodrigues Pinheiro, e o comandante do Policiamento na Capital, coronel Araújo Silva, ele destacou o trabalho conjunto desempenhado pela pelas polícias Civil, Militar Federal e Rodoviária Federal feito durante a operação Lord.Odilon Teodósio disse que há três dias uma equipe de policiais montou campana na BR-101 entre o Rio Grande do Norte e a Paraíba. “Essas duas pessoas (Jenifer e Cheny) desceram na rodoviária de João Pessoa e vinham para Natal em um Corsa placas HZA-1854, que foi alugado à uma locadora”, informou.O titular da Denarc explicou que "Cheny dirigia o carro e Jenifer morava na comunidade Beira Rio (na zona Norte)". "(Jenifer) era a 'mula' usada para trazer a droga", declarou. A maconha seria dividida entre Alexsandro Freitas de Souza, 18, o “senhor”, e Manoel Toneildo do Nascimento Silva, o "sorriso".O delegado lembra que outro veículo – um Gol vermelho – também foi apreendido sob alegação que o condutor do carro deu apoio, conhecido como “cavalo”, a Jenifer e Cheny. "O condutor desse veículo é o 'Manoel cabeludo' (Manoel Francisco de Aguiar, 38), também preso na (comunidade) Beira Rio", acrescentou.Mesmo com a prisão das pessoas e apreensão das drogas, o delegado avisou que "onde tem droga, pode ter roubo e assassinato". "Se engana quem pensa que vão parar com o tráfico", comentou.