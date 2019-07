Prefeitos e secretários de educação se reúnem para tratar sobre o piso salarial dos professores

Ana Paula Oliveira Seminário reuniu prefeitos e secretários de educação.

“O objetivo é reunir os gestores (prefeitos e secretários) para discutir as políticas do Governo Federal voltadas para área da educação, além de debater sobre o piso, procurando entender como se dará a implementação”, disse a deputada federal e presidente da Frente Parlamentar e Defesa do Piso, Fátima Bezerra (PT).A deputada destacou ainda que “é muito importante esse encontro porque quem vai pagar o piso são os prefeitos e governadores de Estado”. O piso salarial é calculado de acordo com o Fundeb e hoje gira em torno de R$ 1.050 para uma jornada de trabalho de 40 horas semanais.Durante este ano (2009), os prefeitos são obrigados a pagar o 2/3 desse valor, o que equivale a R$ 700. A integralidade do piso salarial deverá ser implantado em todo país a partir de janeiro de 2010.O Estado paga atualmente R$ 620 para uma jornada de 30 horas/semanais e vai pagar R$ 680 a partir deste mês, juntamente com acréscimo de 2/3, como propõe a lei. “O Estado já está preparando sua folha salarial desse mês para pagar os 2/3”, afirmou o secretário Estadual de Educação, Ruy Pereira.Para a coordenadora geral do Sindicato dos Trabalhadores em Educação, Fátima Cardoso, que defende 33% da jornada para o trabalho de preparação e estudo do professor, o primeiro encontro com os gestores será para “sensibilizar para a grande luta nacional de resgate a valorização salarial e profissional, trazendo uma educação de qualidade e oferecendo um bem social a população”.Ela acrescentou: "fazemos um apelo aos prefeitos para que eles tratem a questão com transparência e apliquem o valor do piso de acordo com os Planos de Carreira e suas jornadas de trabalho". Segundo ela, os prefeitos não devem relutar a implementação do piso.