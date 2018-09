Rodada de domínio dos mandantes Trigésima quinta rodada do Brasileirão registrou a maior média de gols, 4,1 por jogo, de toda a competição

A reta final do Campeonato Brasileiro rende cada vez mais emoção aos torcedores dos clubes envolvidos na disputa do título e na "fuga" do rebaixamento. E quem esperava muito trabalho aos árbitros teve uma surpresa. No total, 41 cartões amarelos e cinco expulsões marcaram a trigésima quinta rodada, que teve média de 4,1 gols por partida.



No único jogo do meio de semana, o Atlético dos meninos venceu o Vasco por 4 a 1, na última quarta-feira, dia 12. Essa partida iniciou uma tônica na rodada: o domínio absoluto dos mandantes e um número espetacular de gols, perfazendo a maior média da edição, 4,1 gols por jogos. Além disso, somado os resultados paralelos, a derrota ainda deixou o Vasco na zona de rebaixamento. Mais uma vez.



Nos outros jogos, Botafogo, Portuguesa, Vitória e Coritiba tiveram jogadores expulsos. O Alvinegro carioca perdeu dois atletas em menos de cinco minutos. O zagueiro André Luis, que corre o risco de ser punido pela Conmebol, e o volante Túlio saíram mais cedo do gramado. Alisson pela Lusa, Robert, pelo Rubro-negro baiano, e Marcos Tamandaré, do Coxa, também terão que comparecer ao Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) em breve.



O Botafogo ainda perdeu para o Goiás, em jogo realizado na cidade de Itumbiara/GO. O Esmeraldino teve que mudar o local do jogo pois está cumprindo a perda do mando de campo por uma partida. Mas, mesmo longe do Estádio Serra Dourada, o time goiano venceu por 3 a 1.



No jogo entre Fluminense e Portuguesa, Alisson, derrubou Júnior César perto da grande área da Lusa. O lance, aos 28 minutos do segundo tempo, rendeu o cartão vermelho ao jogador e no segundo gol da vitória Tricolor por 3 a 1.



Robert, do Vitória, e Marcos Tamandaré, do Coritiba, foram expulsos por motivos parecidos. Na derrota do Rubro-negro baiano para o Atlético Paranaense, logo aos 8 minutos do segundo tempo, o jogador acertou uma cotovelada e foi expulso direto de campo. A partida terminou com a vitória do Furacão por 2 a 1.



Já Marcos Tamandaré, aos 33 minutos da segunda etapa do jogo contra o Grêmio, acertou o braço no meia Tcheco. No confronto, o Tricolor Gaúcho derrotou o Coxa por 2 a 1 e segue vivo na luta pelo título.



Com os resultados da trigésima quinta rodada, formam a lista de candidatos ao título: o líder São Paulo, com 68 pontos, seguidos de Grêmio e Flamengo, com 66 e 63 pontos, respectivamente, Palmeiras e Cruzeiro ainda têm chances de levar o caneco e brigam por vaga na Libertadores. Mas as duas equipes saíram derrotadas por 5 a 2 em seus jogos e continuam com 61 pontos na tabela.



Na ponta de baixo, o Ipatinga – ainda vivo –, com 34 pontos, é o lanterna. Os outros times que fazem parte da zona de rebaixamento são Vasco, em décimo sétimo, com 37 pontos, seguido de Portuguesa e Figueirense, com 36 e 35 pontos conquistados, respectivamente.



Com informações do Justiça Desportiva