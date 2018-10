Juiz federal determina liberação de fiança prestada por construtoras

* Fonte: JFRN.

O juiz federal Edilson Pereira Nobre Júnior liberou as empresas Queiroz Galvão S/A e Construbase Engenharia Ltda., responsáveis pela construção da ponte Forte-Redinha, de manterem garantias financeiras (fiança bancária), vinculadas à ação de improbidade administrativa (processo 2007.84.00.006575-1), no valor de R$ 29.630.916,61.A decisão teve por base o Acórdão 1551/2008 do Tribunal de Contas da União, que afastou a alegação de “sobrepreço global” da obra, considerando ser suscetível de impugnação o montante de R$ 12.294.405,20, quantia que se encontra bloqueada, por força da decisão do TCU. Isso porque o pedido foi baseado em relatório preliminar do TCU, que apontava sobrepreço de R$ 38.244.116.O magistrado considerou que a nova decisão do TCU afastou a “plausibilidade da exigência da garantia”. Portanto, ainda que reste comprovado e excesso da ordem de R$ 12 milhões na obra; o montante devido às construtoras seria superior ao efetivamente pago, uma vez que, depois da 27ª medição, não foi liberada mais qualquer parcela de pagamento.Com isso, analisou o magistrado, “não é razoável que continuem (as construtoras) a arcar com os custos relativos às fianças bancárias apresentadas”.Na mesma decisão, o Juiz determinou a citação de Francisco Adalberto Pessoa, Gustavo Henrique Lima de Carvalho e Tunehiro Uono, que foram incluídos como réus no processo por decisão da 2ª Turma do tribunal Regional Federal da 5ª Região.