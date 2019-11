Palmeiras supera a Ponte e continua na liderança

O Palmeiras segue com o 100% de aproveitamento no Campeonato Paulista. O Verdão passou por algum sufoco, mas graças aos gols de Lenny, o time alviverde, repleto de reservas, venceu a Ponte Preta pelo placar de 3 a 2 neste domingo (01), em Campinas.

O Palmeiras soma agora 12 pontos e é líder do Paulistão 2009. A Macaca tem quatro e ocupa o 12º lugar do campeonato.

Apesar de um começo faltoso e truncado, a partida logo mostrou emoção. Aos 11 minutos, André arma ótima jogada, passa pela defesa palmeirense e chuta sem chance de defesa para Deola, abrindo o placar do Moisés Lucarelli.

Pouco depois, veio o empate. Max toca para Lenny e o atacante marca o gol palmeirense. Daí para frente, a Ponte passou a incomodar mais o Verdão no ataque. Danilo Neco, aos 27, mandou por cima do gol de Deola. Em outra chance, Tinga arrisca para defesa do goleiro palmeirense.

No segundo tempo, o Palmeiras virou o placar com Lenny. Após cruzamento de Jefferson, o atacante aproveitou e colocou a bola nas redes. No entanto, a festa durou muito pouco, pois, devido a uma falha da defesa do Verdão, a Ponte igualou o placar, com Leandrinho.

As duas equipes ainda arriscaram algumas chances, mas o calor e os erros de finalização se mostraram visíveis durante boa parte da etapa final. A Macaca teria sua chance com Danilo Neco, que viu seu chute sair fraco para a fácil defesa de Deola. O Palmeiras segurou a pressão até o final, quando Deyvid Sacconi sofreu pênalti, e Lenny converteu seu terceiro gol no jogo.

O Palmeiras agora vai até a Bolívia, onde enfrenta o Real Potosí, pela Taça Libertadores. A Ponte irá enfrentar o Marília, em casa.